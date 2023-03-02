"Вільна країна": Шкарлет заявив, що вивчати історію України під примусом неприпустимо

У 2023 році на НМТ випускники складатимуть обов'язково українську мову та математику. Історію України до цього переліку не включили.

Чому цей предмет є лише вибірковим, пояснив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет під час візиту у Чернівці.

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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023

За словами міністра, українська мова та математика найкраще визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.

Все ж Шкарлет наголосив, що історію України має знати кожен українець.

Історію не слід вчити під примусом, для ЗНО чи іспиту. Кожен має знати це, незалежно від того, чи буде він у переліку НМТ. Вивчати історію під примусом неприпустимо,

– вважає Шкарлет.

Очільник МОН переконаний, що вивчення історія починається з родини, де вчать батьки.

Коли цей предмет буде в ДПА – буде інша картина. Хай абітурієнт сам обирає історію, якщо бажає. У нас вільна країна. Для чого ми будуємо стандарт профільної старшої школи. Ми в Європу ідемо чи куди?

– додав міністр.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

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