"Вільна країна": Шкарлет заявив, що вивчати історію України під примусом неприпустимо
Джерело:АСС
У 2023 році на НМТ випускники складатимуть обов'язково українську мову та математику. Історію України до цього переліку не включили.
Чому цей предмет є лише вибірковим, пояснив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет під час візиту у Чернівці.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
За словами міністра, українська мова та математика найкраще визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
Все ж Шкарлет наголосив, що історію України має знати кожен українець.
Історію не слід вчити під примусом, для ЗНО чи іспиту. Кожен має знати це, незалежно від того, чи буде він у переліку НМТ. Вивчати історію під примусом неприпустимо,
– вважає Шкарлет.
Очільник МОН переконаний, що вивчення історія починається з родини, де вчать батьки.
Коли цей предмет буде в ДПА – буде інша картина. Хай абітурієнт сам обирає історію, якщо бажає. У нас вільна країна. Для чого ми будуємо стандарт профільної старшої школи. Ми в Європу ідемо чи куди?
– додав міністр.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов’язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж міністр сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.