Про це заявив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Чи має бути історія України в НМТ обов'язковим предметом

Бабак уточнив, що проблемою у 2022 році було те, що випускники під час НМТ складали аж три обов'язкові предмети: українську мову, математику, історію України.

Уявіть собі, що в медицину чи енергетику вступав той, хто краще знає історію, – це біда. Я не уявляю собі, як ці лікарі потім підуть робити операцію військовим і будуть добре розбиратися в епохах становлення нашої держави і не розбиратися в біології,

– заявив очільник профільного комітету ВРУ.

Тож цього року, за його словами, історію України включили до переліку предметів на вибір.

Інакше не можна, і ми будемо за нього боротися до останнього. Сподіваюся, що здорового глузду у Верховній Раді вистачить на це,

– додав Бабак.

І заявив, що не хоче, щоб дискусія в парламенті "скочувалась до рівня боротьби патріотизму з логікою". На думку очільника освітнього комітету, якщо ми хочемо побудувати високотехнологічне суспільство, треба, щоб діти знали математику.

До того ж Бабак уточнив, що майбутні абітурієнти вже почали готуватися до НМТ за раніше оголошеним механізмом. Тому він пропонує не змінювати раніше оголошену модель НМТ-2023.

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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023