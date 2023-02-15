Про це заявив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ
Чи має бути історія України в НМТ обов'язковим предметом
Бабак уточнив, що проблемою у 2022 році було те, що випускники під час НМТ складали аж три обов'язкові предмети: українську мову, математику, історію України.
Уявіть собі, що в медицину чи енергетику вступав той, хто краще знає історію, – це біда. Я не уявляю собі, як ці лікарі потім підуть робити операцію військовим і будуть добре розбиратися в епохах становлення нашої держави і не розбиратися в біології,
– заявив очільник профільного комітету ВРУ.
Тож цього року, за його словами, історію України включили до переліку предметів на вибір.
Інакше не можна, і ми будемо за нього боротися до останнього. Сподіваюся, що здорового глузду у Верховній Раді вистачить на це,
– додав Бабак.
І заявив, що не хоче, щоб дискусія в парламенті "скочувалась до рівня боротьби патріотизму з логікою". На думку очільника освітнього комітету, якщо ми хочемо побудувати високотехнологічне суспільство, треба, щоб діти знали математику.
До того ж Бабак уточнив, що майбутні абітурієнти вже почали готуватися до НМТ за раніше оголошеним механізмом. Тому він пропонує не змінювати раніше оголошену модель НМТ-2023.
Читайте "Не можна змушувати": Шкарлет розповів, чому історія України не є обов'язковою на НМТ
Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов’язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж міністр сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.