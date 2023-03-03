"Матимемо дискусію": Шмигаль розповів, чи має бути історія України обов'язковою на НМТ
Джерело:Суспільне
У 2023 році випускники в Україні на НМТ складатимуть два обов'язкові предмети – українську мову та математику. Історію України натомість включили до переліку предметів на вибір.
Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що історія України має бути серед обов'язкових предметів при вступі у виші. Про це він сказав на пресконференції 3 березня в Києві.
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Чи має бути історія України обов'язковою для вступу
Шмигаль зауважив, що поділяє думку громадськості щодо того, що історію України випускники мали б складати обов'язково.
Ми обговорювали і продовжуємо обговорювати це з Міністерством освіти. Думаю, матимемо ще глибокі дискусії. Я згоден, що це важливий момент і освітньої програми, і контролю якості освіти,
– сказав очільник уряду.
Зауважимо, Верховна Рада 23 лютого погодила законопроєкт 8228-1. Він визначає правила вступної кампанії у 2023 році. Випускники вступатимуть до вишів за результатами національного мультипредметного тесту. НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова і математика. Також один – на вибір вступника: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов’язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж міністр сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.