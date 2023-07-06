У Міносвіти розповіли, скільки учасників НМТ-2023 поплатилися за порушення
Недобросовісних учасників основної сесії НМТ-2023 покарали. Таких майже 100 осіб.
Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону розповів, що мовиться про тих учасників мультитесту, які фотографували завдання. При цьому згодом виставляли їх в мережі.
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Скільки учасників НМТ поплатилися за порушення
Так, за під час основної сесії мультитесту вилучили з аудиторій та скасували результати 90 вступникам.
90 осіб ми були змушені скасувати їх результати через те, що вони почали фотографувати і висвітлювати в інтернеті завдання,
– уточнив заступник міністра освіти.
До слова, в УЦОЯО заявляли, цьогорічний НМТ став безпрецедентним щодо кількості проявів недоброчесності серед учасників.
Зауважимо: результати тестування випускники, які складали НМТ під час основної сесії, отримали 28 червня.Які труднощі поставали перед випускниками під час тестування, чи мають вони право на апеляцію, чи допоможуть оприлюднені у мережі завдання краще скласти тест та чого не варто робити учасникам НМТ під час додаткової сесії, аби не зруйнувати своє майбутнє, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти.