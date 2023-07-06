Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону розповів, що мовиться про тих учасників мультитесту, які фотографували завдання. При цьому згодом виставляли їх в мережі.

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Так, за під час основної сесії мультитесту вилучили з аудиторій та скасували результати 90 вступникам.

90 осіб ми були змушені скасувати їх результати через те, що вони почали фотографувати і висвітлювати в інтернеті завдання,

– уточнив заступник міністра освіти.

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До слова, в УЦОЯО заявляли, цьогорічний НМТ став безпрецедентним щодо кількості проявів недоброчесності серед учасників.

Зауважимо: результати тестування випускники, які складали НМТ під час основної сесії, отримали 28 червня.

Які труднощі поставали перед випускниками під час тестування, чи мають вони право на апеляцію, чи допоможуть оприлюднені у мережі завдання краще скласти тест та чого не варто робити учасникам НМТ під час додаткової сесії, аби не зруйнувати своє майбутнє, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти.