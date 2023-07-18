Скільки учасників НМТ-2023 набрали необхідні бали для вступу у виш
Джерело:Укрінформ
У 2023 році ще триває додаткова сесія НМТ. Все ж з 19 липня абітурієнти зможуть подавати заяви для вступу в обрані виші.
Заступник очільника Міносвіти Андрій Вітренко на брифінгу розповів, що понад 90% учасників основної сесії НМТ-2023 отримали необхідні для вступу бали. Загалом участь у мультитесті цьогоріч взяли 261 825 осіб, з них – 20 009 за кордоном.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Скільки учасників НМТ-2023 набрали необхідні бали для вступу
Вітренко також розповів: з різних причин не завершили тестування 728 осіб, з них 16 – за кордоном.
І більше 93% учасників, а це 260 381 особа, отримали бали, які дають їм змогу вступати у вищі навчальні заклади України,
– уточнив посадовець.
І додав, що не склали тест з української мови 253 випускники. При цьому більш ніж 180 балів з української мови отримало 13 760 випускників. Тест із математики на 181 – 200 балів склало 8475 осіб.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
До слова, подавати документи абітурієнти можуть дистанційно.
19 липня розпочинається подача заяв на різні спеціальності, а на початку серпня будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на бюджетну форму навчання,
– уточнив Вітренко.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.