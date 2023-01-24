Скільки заяв зможуть подавати абітурієнти у 2023 році в українські виші
Джерело:Суспільне
У 2023 році випускники зможуть подавати до 20 заяв у заклади вищої освіти. Вступ відбуватиметься за результатами НМТ.
Про це під час брифінгу розповів перший заступник очільника МОН Андрій Вітренко. Він також нагадав, що випускники складатимуть українську мову та математику обов'язково, а третій предмет – на вибір.
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Скільки заяв зможуть подавати абітурієнти у виші
Вітренко повідомив, що при вступі також враховуватимуть коефіцієнти, установлені для предметів на різні спеціальності. Їх згодом погодять та оприлюднять у вишах. Спеціалізацію майбутнього студента визначатиме вибірковий предмет.
Але з будь-яким набором предметів національного мультипредметного тесту можна буде подавати документи на будь-яку спеціальність і до будь-якого закладу вищої освіти України,
– наголосив Вітренко.
За його словами, філологам зручніше буде складати іноземну мову, спеціалістам соціальних та гуманітарних дисциплін – історію України.
Діти, які мають технічний склад мислення, можуть обирати фізику, хімію або біологію. На медичні спеціальності краще складати біологію. Але будь-який третій предмет на вибір будуть приймати на будь-яку спеціальність,
– акцентував посадовець.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.