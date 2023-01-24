Сколько заявлений смогут подавать абитуриенты в 2023 году в украинские вузы
Источник:Общественное
В 2023 году выпускники смогут подавать до 20 заявлений в заведения высшего образования. Вступление будет происходить по результатам НМТ.
Об этом на брифинге рассказал первый заместитель главы МОН Андрей Витренко. Он также напомнил, что выпускники будут сдавать украинский язык и математику обязательно, а третий предмет – по выбору.
Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ
Сколько заявлений смогут подавать абитуриенты в вузы
Витренко сообщил, что при поступлении также будут учитываться коэффициенты, установленные для предметов на разные специальности. Их впоследствии согласуют и обнародуют в вузах. Специализацию будущего студента будет определять выборочный предмет.
Но с любым набором предметов национального мультипредметного теста можно будет подавать документы на любую специальность и в любое заведение высшего образования Украины,
– подчеркнул Витренко.
По его словам, филологам удобнее будет сдавать иностранный язык, специалистам социальных и гуманитарных дисциплин – историю Украины.
Дети, имеющие технический образ мышления, могут выбирать физику, химию или биологию. На медицинские специальности лучше составлять биологию. Но любой третий предмет по выбору будут принимать на любую специальность,
– акцентировал чиновник.
Читайте В МОН объяснили, почему историю Украины не включили в список обязательных предметов на НМТ
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.