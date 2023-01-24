Сколько заявлений смогут подавать абитуриенты в 2023 году в украинские вузы

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель главы МОН Андрей Витренко. Он также напомнил, что выпускники будут сдавать украинский язык и математику обязательно, а третий предмет – по выбору.

Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Витренко сообщил, что при поступлении также будут учитываться коэффициенты, установленные для предметов на разные специальности. Их впоследствии согласуют и обнародуют в вузах. Специализацию будущего студента будет определять выборочный предмет.

Но с любым набором предметов национального мультипредметного теста можно будет подавать документы на любую специальность и в любое заведение высшего образования Украины,

– подчеркнул Витренко.

По его словам, филологам удобнее будет сдавать иностранный язык, специалистам социальных и гуманитарных дисциплин – историю Украины.

Дети, имеющие технический образ мышления, могут выбирать физику, химию или биологию. На медицинские специальности лучше составлять биологию. Но любой третий предмет по выбору будут принимать на любую специальность,

– акцентировал чиновник.

Читайте В МОН объяснили, почему историю Украины не включили в список обязательных предметов на НМТ

Вступительная кампания – 2023: кратко