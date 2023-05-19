Учасникам НМТ-2023 доведеться пройти серйозну перевірку
Джерело:osvita.ua
Український центр оцінювання якості освіти може перевіряти під час НМТ-2023, чи є в учасників заборонені технічні засоби. Ці заходи мають попередити недоброчесність під час тестування.
Про це повідомила очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Так, учасники НМТ не мають права брати із собою в аудиторію заборонені технічні засоби.
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Учасникам НМТ-2023 доведеться пройти перевірку
Ця перевірка має стати додатковим мотиватором для того, аби не ризикувати результатами тестування.
Ми можемо це робити. І це є однією з причин, чому варто дуже уважно слухати інструктора і коли він повідомить, що мобільні телефони і електронні пристрої варто покласти у відповідні місця – то варто зробити це,
– наголосила Вакуленко.
І додала, що у разі вилучення в учасника НМТ навушників чи флешок, йому не дозволять завершити тестування.
До слова, основна сесія тестування відбудеться протягом 5 – 23 червня.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.