Учасники НМТ отримали запрошення на тестування: що обов'язково треба зробити

Учасники цьогорічного НМТ протягом 25 – 26 травня отримали запрошення на тестування. Мовиться про учасників основної сесії тесту.

До слова, запрошення отримали ті вступники, які складатимуть НМТ в Україні, а також ті, що проходитимуть його за кордоном. При цьому отримали одночасно.

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Учасники НМТ отримали запрошення на тестування

Так, учасники основної сесії НМТ-2023 мають завантажити отримане запрошення на тест не пізніше 26 травня.

До слова, у цьому запрошенні вказані дата, час (за Києвом) і адреса екзаменаційного центру, в якому вступник проходитиме тестування.

При цьому в УЦОЯО просять випускників не повідомляти місце проходження тестування з метою безпеки.

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Завантажити запрошення можна з персональної електронної сторінки учасника НМТ.

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