Учасники НМТ отримали запрошення на тестування: що обов'язково треба зробити
Учасники цьогорічного НМТ протягом 25 – 26 травня отримали запрошення на тестування. Мовиться про учасників основної сесії тесту.
До слова, запрошення отримали ті вступники, які складатимуть НМТ в Україні, а також ті, що проходитимуть його за кордоном. При цьому отримали одночасно.
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Учасники НМТ отримали запрошення на тестування
Так, учасники основної сесії НМТ-2023 мають завантажити отримане запрошення на тест не пізніше 26 травня.
До слова, у цьому запрошенні вказані дата, час (за Києвом) і адреса екзаменаційного центру, в якому вступник проходитиме тестування.
При цьому в УЦОЯО просять випускників не повідомляти місце проходження тестування з метою безпеки.
Завантажити запрошення можна з персональної електронної сторінки учасника НМТ.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.