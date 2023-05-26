К слову, приглашения получили те поступающие, которые будут сдавать НМТ в Украине, а также проходить его за границей. При этом получили одновременно.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Участники НМТ получили приглашение на тестирование
Так, участники основной сессии НМТ-2023 должны скачать полученное приглашение на тест не позднее 26 мая.
К слову, в этом приглашении указаны дата, время (по Киеву) и адрес экзаменационного центра, в котором поступающий будет проходить тестирование.
При этом в УЦОКО просят выпускников не сообщать место прохождения тестирования в целях безопасности.
Загрузить приглашение можно с персональной электронной страницы участника НМТ.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.