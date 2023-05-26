К слову, приглашения получили те поступающие, которые будут сдавать НМТ в Украине, а также проходить его за границей. При этом получили одновременно.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Участники НМТ получили приглашение на тестирование

Так, участники основной сессии НМТ-2023 должны скачать полученное приглашение на тест не позднее 26 мая.

К слову, в этом приглашении указаны дата, время (по Киеву) и адрес экзаменационного центра, в котором поступающий будет проходить тестирование.

При этом в УЦОКО просят выпускников не сообщать место прохождения тестирования в целях безопасности.

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Загрузить приглашение можно с персональной электронной страницы участника НМТ.

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Вступительная кампания – 2023: кратко