НМТ-2023: чи проводитимуть тести у вихідні дні

Тестування випускників, які складатимуть НМТ у 2023 році, відбуватиметься лише у робочі дні. При цьому як під час основної, так і під час додаткової сесій.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, що тестування відбуватиметься кожного робочого дня у межах сесій.

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Чи проводитимуть НМТ у вихідні дні

За словами Вакуленко, іспити проводитимуть щодня у дві зміни – у робочі дні зранку або після обіду.

Зауважимо, що основна сесія тестування розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня. Додаткова відбудеться протягом 11 липня – 24 липня.

Про дату, час і місце проведення тестування кожного учасника повідомлять у запрошенні. Його надсилатимуть вступникам через персональні кабінети не пізніше ніж за 10 днів до проведення іспиту.

При цьому в УЦОЯО просять учасників НМТ не розголошувати свої дату і місце проходження тестування.

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