Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, що тестування відбуватиметься кожного робочого дня у межах сесій.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Чи проводитимуть НМТ у вихідні дні
За словами Вакуленко, іспити проводитимуть щодня у дві зміни – у робочі дні зранку або після обіду.
Зауважимо, що основна сесія тестування розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня. Додаткова відбудеться протягом 11 липня – 24 липня.
Про дату, час і місце проведення тестування кожного учасника повідомлять у запрошенні. Його надсилатимуть вступникам через персональні кабінети не пізніше ніж за 10 днів до проведення іспиту.
При цьому в УЦОЯО просять учасників НМТ не розголошувати свої дату і місце проходження тестування.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.