Як складатимуть НМТ – 2023 українські абітурієнти, якщо вони за кордоном
Одинадцятикласники з України, які через війну перебувають за кордоном, зможуть там складати НМТ. Для цього будуть облаштовані спеціальні центри.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що НМТ як в Україні, так і за її межами випускники складатимуть виключно в тимчасових екзаменаційних центрах.
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Як складатимуть НМТ українські абітурієнти за кордоном
Шкарлет нагадав, що у 2022 році абітурієнти з України мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу. Там були облаштовані для цього спеціальні екзаменаційні центри.
У 2023 році МОН має на меті розширити мережу складання НМТ за кордоном та збільшити кількість країн. Усе задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.
У яких країнах можна складати НМТ – 2023
Так, за словами міністра, складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС, а також США, Японії, Канаді, Туреччині тощо. Скільки випускників складатиме НМТ, буде відомо після закінчення реєстрації на тест. Вона стартує у квітні.
У 2023 році школи має закінчити приблизно 220 – 224 тисячі одинадцятикласників, які зможуть претендувати на вступ до ЗВО,
– зауважив Шкарлет.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.