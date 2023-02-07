Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что НМТ как в Украине, так и за ее пределами, выпускники будут составлять исключительно во временных экзаменационных центрах.

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Как будут составлять НМТ украинские абитуриенты за границей

Шкарлетт напомнил, что в 2022 году абитуриенты из Украины имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира. Там были обустроены для этого специальные экзаменационные центры.

В 2023 году МОН стремится расширить сеть составления НМТ за рубежом и увеличить количество стран. Все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.

В каких странах можно составлять НМТ – 2023

Так, по словам министра, составлять НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС, а также США, Японии, Канаде, Турции. Сколько выпускников составит НМТ, будет известно после окончания регистрации на тест. Она стартует в апреле.

В 2023 году школы должно закончить примерно 220 – 224 тысячи одиннадцатиклассников, которые смогут претендовать на поступление в ЗВО,

– заметил Шкарлетт.

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