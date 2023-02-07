Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що НМТ як в Україні, так і за її межами випускники складатимуть виключно в тимчасових екзаменаційних центрах.

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Як складатимуть НМТ українські абітурієнти за кордоном

Шкарлет нагадав, що у 2022 році абітурієнти з України мали можливість складати мультипредметний тест у 52 містах 32 країн світу. Там були облаштовані для цього спеціальні екзаменаційні центри.

У 2023 році МОН має на меті розширити мережу складання НМТ за кордоном та збільшити кількість країн. Усе задля того, аби охопити максимальну кількість українських випускників.

У яких країнах можна складати НМТ – 2023

Так, за словами міністра, складати НМТ у 2023 році можна буде у всіх країнах ЄС, а також США, Японії, Канаді, Туреччині тощо. Скільки випускників складатиме НМТ, буде відомо після закінчення реєстрації на тест. Вона стартує у квітні.

У 2023 році школи має закінчити приблизно 220 – 224 тисячі одинадцятикласників, які зможуть претендувати на вступ до ЗВО,

– зауважив Шкарлет.

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