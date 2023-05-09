НМТ-2023: поради, які допоможуть ефективно підготуватися до тесту
9 травня 2023, 14:01Читать новость на русском
У червні випускники складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами вступатимуть до українських вишів.
Тож одинадцятикласники зараз посилено готуються до складання іспитів. 24 Канал підкаже корисні лайфхаки ефективної самостійної підготовки до НМТ-2023.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Як ефективно підготуватися до НМТ-2023
Якщо ви хочете краще запам'ятати навчальний матеріал, дотримуйтесь таких порад:
- читайте вголос – це допоможе вам запам'ятати більше матеріалу;
- пояснюйте потрібну тему комусь своїми словами;
- малюйте схеми чи діаграми задля кращої візуалізації. Згодом ви легше згадаєте картинку з інформацією;
- найкращий шрифт для читання – Times New Roman;
- користуйтеся програмами для блокування сайтів, які відволікають вашу увагу;
- переглядайте історичні документальні фільми, якщо готуєтесь до тесту з історії України;
- робіть регулярні перерви у навчанні. Таким чином ваш мозок краще і більше інформації засвоїть. Варто робити невелику перерву після 45 – 50 хвилин навчання, уточнює "Освтіорія".
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.