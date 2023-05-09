Так что одиннадцатиклассники сейчас усиленно готовятся к сдаче экзаменов. 24 Канал подскажет полезные лайфхаки эффективной самостоятельной подготовки к НМТ-2023

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Как эффективно подготовиться к НМТ-2023

Если вы хотите лучше запомнить учебный материал, следуйте следующим советам:

читайте вслух – это поможет вам запомнить больше материала;

объясняйте нужную тему кому-то своими словами;

рисуйте схемы или диаграммы для лучшей визуализации. Впоследствии вы легче вспомните картинку с информацией;

лучший шрифт для чтения – Times New Roman;

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пользуйтесь программами для блокировки сайтов, отвлекающих ваше внимание;

просматривайте исторические документальные фильмы, если вы готовитесь к тесту по истории Украины;

совершайте регулярные перерывы в обучении. Таким образом ваш мозг лучше и больше информации усвоит. Следует делать небольшой перерыв после 45 – 50 минут обучения, уточняет "Освитория".

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Вступительная кампания – 2023: кратко