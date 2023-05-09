Тож одинадцятикласники зараз посилено готуються до складання іспитів. 24 Канал підкаже корисні лайфхаки ефективної самостійної підготовки до НМТ-2023.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Як ефективно підготуватися до НМТ-2023

Якщо ви хочете краще запам'ятати навчальний матеріал, дотримуйтесь таких порад:

читайте вголос – це допоможе вам запам'ятати більше матеріалу;

пояснюйте потрібну тему комусь своїми словами;

малюйте схеми чи діаграми задля кращої візуалізації. Згодом ви легше згадаєте картинку з інформацією;

найкращий шрифт для читання – Times New Roman;

Подбати про майбутнє школяра вже сьогодні – легко! Спробуйте навчання в дистанційній школі "Оптіма", де команда професійних викладачів робить все, аби уроки проходили ефективно. Ще вагаєтесь? Тоді відвідайте безкоштовний вебінар з випускницею "Оптіми", яка стала студенткою Гарварду, та дізнайтесь з перших уст про всі переваги дистанційної школи! Більше про захід та реєстрацію – за посиланням.

користуйтеся програмами для блокування сайтів, які відволікають вашу увагу;

переглядайте історичні документальні фільми, якщо готуєтесь до тесту з історії України;

робіть регулярні перерви у навчанні. Таким чином ваш мозок краще і більше інформації засвоїть. Варто робити невелику перерву після 45 – 50 хвилин навчання.

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Вступна кампанія – 2023: коротко