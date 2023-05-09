Тож одинадцятикласники зараз посилено готуються до складання іспитів. 24 Канал підкаже корисні лайфхаки ефективної самостійної підготовки до НМТ-2023.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Як ефективно підготуватися до НМТ-2023
Якщо ви хочете краще запам'ятати навчальний матеріал, дотримуйтесь таких порад:
- читайте вголос – це допоможе вам запам'ятати більше матеріалу;
- пояснюйте потрібну тему комусь своїми словами;
- малюйте схеми чи діаграми задля кращої візуалізації. Згодом ви легше згадаєте картинку з інформацією;
- найкращий шрифт для читання – Times New Roman;
- користуйтеся програмами для блокування сайтів, які відволікають вашу увагу;
- переглядайте історичні документальні фільми, якщо готуєтесь до тесту з історії України;
- робіть регулярні перерви у навчанні. Таким чином ваш мозок краще і більше інформації засвоїть. Варто робити невелику перерву після 45 – 50 хвилин навчання.
Читайте Які помилки з української мови зіпсують ваш результат на НМТ-2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.