Тож одинадцятикласники зараз посилено готуються до складання іспитів. 24 Канал підкаже корисні лайфхаки ефективної самостійної підготовки до НМТ-2023.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Як ефективно підготуватися до НМТ-2023

Якщо ви хочете краще запам'ятати навчальний матеріал, дотримуйтесь таких порад:

  • читайте вголос – це допоможе вам запам'ятати більше матеріалу;
  • пояснюйте потрібну тему комусь своїми словами;
  • малюйте схеми чи діаграми задля кращої візуалізації. Згодом ви легше згадаєте картинку з інформацією;
  • найкращий шрифт для читання – Times New Roman;
  • користуйтеся програмами для блокування сайтів, які відволікають вашу увагу;
  • переглядайте історичні документальні фільми, якщо готуєтесь до тесту з історії України;
  • робіть регулярні перерви у навчанні. Таким чином ваш мозок краще і більше інформації засвоїть. Варто робити невелику перерву після 45 – 50 хвилин навчання.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.