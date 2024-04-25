За які порушення учасника НМТ позбавлять права стати студентом

2023 року під час складання національного мультитесту траплялися випадки недобросовісної поведінки учасників. Тож Український центр оцінювання якості освіти готується протидіяти списуванню під час цьогорічного тестування.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла про заходи контролю. Зокрема, згадала, що в аудиторіях встановлять відеокамери.

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Як УЦОЯО протидіятиме списуванню під час мультитесту

Вакуленко повідомила, що у кожній аудиторії буде два інструктори, а в переважній більшості приміщень – ще й відеокамери.

За порушення учасника тестування буде позбавлено права стати студентом цього року,

– наголосила вона.

І акцентувала, що порушення – це не лише списування, а й наявність (навіть не використання!) мобільного телефона, навушників, друкованих або рукописних "шпаргалок" чи будь-яких інших заборонених предметів. Навіть якщо вони просто лежать у кишені.

Вакуленко каже: це потрібно, адже не можна та й не треба перевіряти, чи використовував заборонені предмети учасник тестування.

Цього року, як і в роки класичного ЗНО, ми залучаємо до співпраці охорону пунктів тестування,

– додала очільниця УЦОЯО.

Це, за її словами, дасть змогу застосовувати металошукачі, щоб упевнитись у відсутності телефонів та інших заборонених технічних засобів в учасників.

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