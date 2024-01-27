У МОН зробили заяву щодо періоду складання НМТ-2024
Джерело:Osvita.ua
Цього року основна сесія мультитесту стартує 14 травня. Знання випускників перевірятимуть вже після завершення навчального року.
Про це заявили у Міносвіти України у відповідь на запитання щодо запланованого початку проведення тестування. Зауважимо, що звершиться тестування додатковою сесією 18 липня.
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Чи відбудеться НМТ у межах навчального року
У міністерстві, зокрема, зазначили, що 14 травня складатимуть мультитест випускники минулих років.
Зважаючи на це, усі цьогорічні випускники матимуть можливість отримати повний обсяг знань, передбачений у межах навчальних програм.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Зауважимо, що знання учасників тестування перевірятимуть у межах основної та додаткової сесії. Загалом НМТ триватиме до 19 липня.
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Що варто знати про проведення НМТ у 2024 році
- У 2024 році НМТ міститиме 4 предмети: 3 обов'язкові і 1 – на вибір.
- Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.
- Тестування відбуватиметься як в Україні, так і за кордоном.
- Реєстрація на НМТ стартує у березні і завершиться на початку квітня.
- Дати повідомлять згодом.
- А от конкретні дати НМТ не оприлюднять з міркувань безпеки.
- Учасники отримають відповідне повідомлення напередодні мультитесту у своєму електронному кабінеті.