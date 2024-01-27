У МОН зробили заяву щодо періоду складання НМТ-2024

27 січня 2024, 13:19
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Джерело:

Osvita.ua

Цього року основна сесія мультитесту стартує 14 травня. Знання випускників перевірятимуть вже після завершення навчального року.

Про це заявили у Міносвіти України у відповідь на запитання щодо запланованого початку проведення тестування. Зауважимо, що звершиться тестування додатковою сесією 18 липня. 

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Чи відбудеться НМТ у межах навчального року 

У міністерстві, зокрема, зазначили, що 14 травня складатимуть мультитест випускники минулих років.

Зважаючи на це, усі цьогорічні випускники матимуть можливість отримати повний обсяг знань, передбачений у межах навчальних  програм.  

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зауважимо, що знання учасників тестування перевірятимуть у межах основної та додаткової сесії. Загалом НМТ триватиме до 19 липня. 

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Що варто знати про проведення НМТ у 2024 році

  • У 2024 році НМТ міститиме 4 предмети: 3 обов'язкові і 1 – на вибір. 
  • Обов'язковими будуть українська мова, математика та історія України.
  • Тестування відбуватиметься як в Україні, так і за кордоном. 
  • Реєстрація на НМТ стартує у березні і завершиться на початку квітня. 
  • Дати повідомлять згодом. 
  • А от конкретні дати НМТ не оприлюднять з міркувань безпеки.
  • Учасники отримають відповідне повідомлення напередодні мультитесту у своєму електронному кабінеті.
Автор: Марія Волошин