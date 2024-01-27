Про це заявили у Міносвіти України у відповідь на запитання щодо запланованого початку проведення тестування. Зауважимо, що звершиться тестування додатковою сесією 18 липня.

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Чи відбудеться НМТ у межах навчального року

У міністерстві, зокрема, зазначили, що 14 травня складатимуть мультитест випускники минулих років.

Зважаючи на це, усі цьогорічні випускники матимуть можливість отримати повний обсяг знань, передбачений у межах навчальних програм.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зауважимо, що знання учасників тестування перевірятимуть у межах основної та додаткової сесії. Загалом НМТ триватиме до 19 липня.

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Що варто знати про проведення НМТ у 2024 році