Які виші обрали випускники з Житомирщини, які продемонстрували чудові результати на НМТ-2024

Не всі випускники українських шкіл, які отримали чудовий результат на НМТ-2024, продовжили здобувати освіту в нашій державі. Дехто поїхав вчитися за кордон.

24 Канал з посиланням на Суспільне розповість, зокрема, куди вступили випускники 2024 року з Житомирщини, які потрапили у трійку найкращих за результатами НМТ в області.

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Як виші обрали одні з найкращих випускників України

Зокрема, розповімо, які виші обрали випускниця житомирського ліцею №23 Софія Тарнавська, випускник Овруцького ліцею Богдан Макаревич та випускник Любарського ліцею №2 Богдан Біленький.

Софія Тарнавська склала мультипредметний тест без жодної помилки й отримала максимальні 800 балів. При цьому посіла перше місце у рейтингу на Житомирщині. Дівчина вступила до Ягеллонського університету в Кракові (Польща). Навчається за спеціальністю "Біофізика".

Навчаюся безкоштовно через наявність сертифіката про знання польської мови на рівні С1 та Карти Поляка. Навчальний рік в університетах Польщі починається в жовтні, тож поки складно дати якусь оцінку. Про вибір спеціальності не шкодую, хоча, як виявилося, її реальність дещо різниться від моїх попередніх очікувань. Вивчення точних предметів – це завжди велике інтелектуальне навантаження,

– розповіла Тарнавська.

І додала, що у Кракові навчатися цікаво.

Випускник Овруцького ліцею Богдан Макаревич, який склав усі три предмети національного мультипредметного тесту на 200 балів, вступив до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Опановує "Інженерію програмного забезпечення".

Навчатися нескладно, в школі подекуди було складніше. З-поміж переваг студентського життя – можливість долучитися до різних молодіжних об'єднань. Для студентів регулярно проводять івенти, як професійні, загальноосвітні, так і розважальні,

– поділився першокурсник.

Випускник Любарського ліцею №2 Богдан Біленький склав два предмети НМТ на 200 балів. Він вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічний факультет. Здобуває освіту за програмою "Економічна кібернетика".

Особливих труднощів під час навчання немає, головне готуватися до занять та бути активним, щоб отримати рейтингові бали. Зовсім не шкодую про свій вибір, бо це те, що мені подобається і до чого я прагнув. Університет пропонує багато різноманітних заходів, до яких можна долучитися та спробувати себе в різних напрямках: навчальні, розважальні, групи за інтересами тощо,

– розповів Біленький.

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