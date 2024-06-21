Учасникам НМТ-2024 перезарахують бали: виявили помилки

Більшість учасників цьогорічного НМТ вже пройшла тестування. Основна сесія, до слова, закінчиться 25 червня.

Частина учасників вже отримала результати тестування. Їх можна знайти у персональному кабінеті.

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Частині учасників НМТ-2024 перезарахують бали

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що у процесі аналізу інформації про результати проходження учасниками НМТ 18 травня 2024 року виявили технічні помилки.

Для забезпечення правильного нарахування тестових балів та встановлення результатів НМТ апеляційна комісія при УЦОЯО ухвалила рішення про перерахунок тестових балів, отриманих учасниками НМТ з навчального предмета "Математика" відповідно до Схем нарахування,

– повідомили в УЦОЯО.

Де знайти результати НМТ-2024

Більшість українських вступників уже склала НМТ-2024.

Одразу після тестування вони побачили на екранах моніторів кількість набраних балів.

Тож могли визначити свої результати за шкалою 100 – 200 балів.

Для цього потрібно було самостійно попрацювати з відповідними таблицями.

Однак для подання документів до вишів цього недостатньо: результати учасників має опрацювати УЦОЯО. Їх розмістять у персональних кабінетах і згодом передадуть до ЄДЕБО.

Усі учасники основних сесій НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня.

Але учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ до 7 червня включно, результати вже отримали в персональних кабінетах,