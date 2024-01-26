Чи зможуть випускники у 2024 році скласти НМТ за кордоном
У 2024 році випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест як в Україні, так і за кордоном. Результати НМТ будуть потрібні усім абітурієнтам для вступу в українські виші.
Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За межами нашої держави зможуть скласти мультитест ті випускники, які тимчасово виїхали з України.
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Хто і де може скласти НМТ-2024 за кордоном
Вакуленко зазначила, що перелік країн, де відбуватиметься тестування, може змінюватись.
Перелік країн ще назвати не можу. Це непросте завдання, адже у закордонних партнерів у цей час також відбувається освітній процес, сесії, навчання,
– уточнила вона.
І додала, що не всі країни матимуть змогу забезпечити комп'ютерні аудиторії і фахівців. Тому поки немає гарантій, що перелік країн залишиться той, що торік. Однак УЦОЯО робить усе можливе, аби залучити якнайбільше країн.
Вакуленко також закликала цьогорічних учасників НМТ не зволікати з реєстрацією на мультитест, аби усім вистачило місця. Також варто наперед подбати про прокладений маршрут до місця складання НМТ, аби не запізнитися на тестування.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Раніше ми також писали, що незабаром стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Деталі читайте за посиланням.