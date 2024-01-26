Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. За пределами нашего государства смогут сдать мультитест выпускники, временно уехавшие из Украины.

Смотрите также В Украине согласовали характеристики тестов и задачи, которые будут на НМТ-2024

Кто и где может сдать НМТ-2024 за границей

Вакуленко отметила, что перечень стран, где будет проходить тестирование, может изменяться.

Список стран еще назвать не могу. Это непростая задача, ведь у зарубежных партнеров в это время также происходит образовательный процесс, сессии, обучение,

– уточнила она.

И добавила, что не все страны смогут обеспечить компьютерные аудитории и специалистов. Поэтому пока нет гарантий, что перечень стран останется тот, что в прошлом году. Однако УЦОКО делает все возможное, чтобы привлечь как можно больше стран.

Вакуленко также призвала участников НМТ не медлить с регистрацией на мультитест, чтобы всем хватило места. Также следует заранее позаботиться о проложенном маршруте к месту сдачи НМТ, чтобы не опоздать на тестирование.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Раньше мы тоже писали, что в скором времени стартует регистрация на национальный мультипредметный тест. Подробности читайте по ссылке.