У 2024 році, як і цьогоріч, випускники вступатимуть до вишів України за результатами НМТ. Мультитест при цьому міститиме вже 4 предмети.

Складати доведеться 3 обов'язкові предмети та один – на вибір. Чи усім випускникам шкіл треба обов'язково записуватися на НМТ, читайте далі.

Читайте У МОН розповіли, як відбуватиметься вступна кампанія 2024

Хто може не складати НМТ-2024

У МОН відповіли на питання, які цікавлять випускників українських шкіл 2024 року. Зокрема, про те, чи треба складати національний мультипредметний тест, якщо особа не планує вступати до вишу.

Ті, хто не планує вступати до закладів вищої освіти, можуть не складати НМТ,

– акцентували у Міносвіти.

Також міністерство нагадало, що наступного року випускникам не потрібно проходити обов'язково ДПА.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.



Хто може не складати НМТ у 2024 році / Інфографіка МОН

Дивіться також Історію України та іноземну мову повертають до переліку обов'язкових предметів ДПА

Як відбуватиметься НМТ у 2024 році