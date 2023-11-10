Сдавать придется 3 обязательных предмета и один – на выбор. Всем ли выпускникам школ нужно обязательно записываться на НМТ, читайте дальше.
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Кто может не сдавать НМТ-2024
В МОН ответили на интересующие выпускников украинских школ 2024 года вопросы. В частности, о том, нужно ли сдавать национальный мультипредметный тест, если человек не планирует поступать в вуз.
Те, кто не планирует поступать в заведения высшего образования, могут не сдавать НМТ,
– акцентировали в Минобразования.
Также министерство напомнило, что в следующем году выпускникам не нужно обязательно проходить ГИА.
Кто может не сдавать НМТ в 2024 году / Инфографика МОН
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Как будет проходить НМТ в 2024 году
- В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета.
- Обязательно – украинский язык, историю Украины и математику, а также один предмет по выбору.
- Выбрать для сдачи можно украинскую литературу; иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биологию, географию, физику, химию.
- Кроме украинского, тестирование по истории Украины, биологии, географии, физике, химии можно сдать и на польском, румынском, венгерском и крымскотатарском языках.
- Тестирование состоится в течение одного дня.
- Все 4 предмета участники мультитеста будут сдавать в пределах двух блоков – по 120 минут (2 предмета) с перерывом между ними.
- Пробного тестирования не будет. Однако Украинский центр оценки качества образования должен обнародовать демонстрационные варианты тестов.