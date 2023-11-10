Сдавать придется 3 обязательных предмета и один – на выбор. Всем ли выпускникам школ нужно обязательно записываться на НМТ, читайте дальше.

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Кто может не сдавать НМТ-2024

В МОН ответили на интересующие выпускников украинских школ 2024 года вопросы. В частности, о том, нужно ли сдавать национальный мультипредметный тест, если человек не планирует поступать в вуз.

Те, кто не планирует поступать в заведения высшего образования, могут не сдавать НМТ,

– акцентировали в Минобразования.

Также министерство напомнило, что в следующем году выпускникам не нужно обязательно проходить ГИА.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.



Кто может не сдавать НМТ в 2024 году / Инфографика МОН

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Как будет проходить НМТ в 2024 году