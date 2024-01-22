Скільки триватиме перерва між предметними блоками на НМТ-2024
У 2024 році національний мультипредметний тест триватиме 4 години з перервою. Відпочиватимуть між блоками мультитесту учасники 20 хвилин.
Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І нагадала що тест складатиметься з двох двогодинних блоків, які будуть розділені перервою.
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Скільки триватиме перерва на НМТ-2024
Вакуленко повідомила, що перший блок міститиме завдання з української мови та математики, другий – завдання з історії України та предмета на вибір.
Під час виконання завдань одного блоку у межах 120 хвилин (60+60) учасник НМТ зможе рухатись між завданнями, тобто, якщо учасник виконає завдання з української мови швидше 60 хвилин, то він матиме більше часу на математику, або навпаки, якщо учасник НМТ довше виконуватиме завдання з української мови, то матиме менше часу на математику,
– уточнила очільниця УЦОЯО.
Однак розподіляти час можна лише у межах великого блоку. Після перерви учасник вже не зможе повернутися до завдань першого боку, а матиме можливість виконувати лише завдання з другого, уточнила Вакуленко.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Тобто якщо учасник НМТ зекономить час і на українській мові, і на математиці, він не матиме більше часу для виконання тесту з історії України чи предмета на вибір,
– зауважила вона.
Учасник НМТ повинен завершити першу частину тесту з 2 предметів до перерви, другу частину тесту ще з двох предметів – після перерви.
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Як відбуватиметься НМТ у 2024 році
- У 2024 році НМТ міститиме вже 4, а не 3 предмети.
- 3 предмети будуть обов'язковими і лише один – на вибір.
- Мультитест триватиме 4 години з невеликою перервою.
- Цього року до вибіркових предметів додали ще українську літературу та географію.
- Результати НМТ будуть потрібні усім вступникам у виші.