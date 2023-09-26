"У країні – війна": чи буде історія України обов'язковою на НМТ-2024

26 вересня 2023, 16:33
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У 2024 році одинадцятикласники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові та один предмет на вибір.

Серед обов'язкових буде історія України, уточнив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час брифінгу. Зауважимо, що 2023 року вона була у переліку предметів на вибір. 

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Чи буде історія України обов'язковою на НМТ-2024

Посадовець уточнив, що відповідний закон, який регулюватиме складання НМТ-2024, ще не ухвалили. Однак за законопроєкт голосуватимуть у Раді невдовзі. 

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко при цьому уточнила, що тести з історії України охоплюватимуть історичний період від 16 століття і дотепер. Усе, аби учасники НМТ змогли знати та розуміти передумови сучасної російсько-української війни.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Зі свого боку очільник Міносвіти Оксен Лісовий уточнив: у 2024 році програма тестування з історії України охоплюватиме лише період XVI – ХХІ століття.

У країні війна, і саме цей історичний період є дуже важливим для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв’язку із сьогоденням,
– написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр. 


Які предмети міститиме НМТ-2024 / скриншот відео 

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Як відбуватиметься НМТ-2024

  • У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
  • Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
  • Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
  • Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня. 
  • Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.
Автор: Марія Волошин