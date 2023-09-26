Серед обов'язкових буде історія України, уточнив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час брифінгу. Зауважимо, що 2023 року вона була у переліку предметів на вибір.

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Чи буде історія України обов'язковою на НМТ-2024

Посадовець уточнив, що відповідний закон, який регулюватиме складання НМТ-2024, ще не ухвалили. Однак за законопроєкт голосуватимуть у Раді невдовзі.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко при цьому уточнила, що тести з історії України охоплюватимуть історичний період від 16 століття і дотепер. Усе, аби учасники НМТ змогли знати та розуміти передумови сучасної російсько-української війни.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Зі свого боку очільник Міносвіти Оксен Лісовий уточнив: у 2024 році програма тестування з історії України охоплюватиме лише період XVI – ХХІ століття.

У країні війна, і саме цей історичний період є дуже важливим для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв’язку із сьогоденням,

– написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр.



Які предмети міститиме НМТ-2024 / скриншот відео

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Як відбуватиметься НМТ-2024