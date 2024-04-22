Отримаєте високий бал: як готуватися до НМТ з української мови

У 2024 році національний мультипредметний тест складатиметься з чотирьох предметів. Українська мова буде одним з обов'язкових.

Частина з української мови складатиметься з 30 завдань. Як вдало підготуватися до тестування, читайте далі.

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Як готуватися до НМТ з української мови

Так, блок з української мови міститиме:

10 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

Зміст завдань відповідатиме чинній програмі ЗНО з української мови та охоплюватиме всі мовні теми, вивчення яких передбачили в шкільному курсі української мови.

За виконання завдань блоку НМТ з української мови вступники зможуть отримати від 0 до 45 балів.

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Як отримати високий результат

Перш за все, аби отримати високий результат, необхідно ретельно вивчати предмет у школі.

Готуватися до тестування ви можете і самостійно, і завдяки допомозі фахівців. Якщо прагнете готуватися самостійно, варто ретельно виконувати тести, які були на НМТ/ЗНО протягом минулих років. Вони є у вільному доступі. Так ви зможете сфокусувати увагу на тим темах, які знаєте погано, та виправити ситуацію.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Варто при цьому повторити наголошування слів та тему фразеологізмів.

Усі охочі можуть також пройти онлайн демоверсії національного мультипредметного тесту 2023 та 2024 років.

Регулярне виконання тестових завдань з української мови онлайн, які максимально наближені до запропонованих під час реального тестування, допоможе призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.