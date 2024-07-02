Виявили помилки у завданнях: частині учасників НМТ-2024 перерахували бали

Усі учасники основних сесій НМТ 2024 року уже отримали результати за шкалою 100 – 200 балів у персональних кабінетах. Український центр оцінювання якості освіти натомість почав процедуру передання даних до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Для визначення остаточних результатів НМТ, які учасники бачать у своїх персональних кабінетах, нормативними документами передбачений окремий етап. У його межах обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

Важливо Оприлюднили результати основної сесії НМТ-2024

У завданнях НМТ-2024 виявили помилки

В УЦОЯО кажуть, що за підсумками проведення робіт на цьому етапі виявили такі помилки:

у завданні № 30 з української мови, яке учасники виконували 12 червня, в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності ("логічні пари") припустилися помилки під час верстання завдання;

у завданні № 18 з математики, яке учасники виконували 17 червня, в одному з варіантів відповідей до завдання на встановлення відповідності ("логічні пари") припустилися помилки під час верстання завдання;

у завданні № 18 з математики, яке учасники виконували 21 червня, у пункті 3 умову про трикутник сформулювали некоректно.

Щодо цих випадків на засіданні апеляційної комісії УЦОЯО задля забезпечення об'єктивного оцінювання ухвалено виважене рішення на користь учасників з урахуванням того, які саме відповіді надали учасники на ці завдання,

– наголосили у Центрі.

Також апеляційна комісія УЦОЯО ухвалила рішення про перерахування балів тих учасників, які виконували завдання з короткою відповіддю в предметних тестах з математики, фізики та хімії і, крім правильного числа, указали у відповіді знак відсотка (%).

У персональних кабінетах розмістили результати після врахування змін, визначених апеляційною комісією, тобто ці результати є остаточними й не підлягають апеляції.