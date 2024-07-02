Для определения окончательных результатов НМТ, которые участники видят в своих персональных кабинетах, нормативными документами предусмотрен отдельный этап. В его рамках обрабатывают, повторно проверяют и подробно анализируют все предоставленные ответы всех участников каждой сессии тестирования.

Важно Обнародовали результаты основной сессии НМТ-2024

В заданиях НМТ-2024 обнаружили ошибки

В УЦОКО говорят, что по итогам проведения работ на этом этапе обнаружили следующие ошибки:

в задании № 30 по украинскому языку, которое участники выполняли 12 июня, в одном из вариантов ответов к заданию на установление соответствия ("логические пары") допустили ошибку при верстке задания;

в задании № 18 по математике, которое участники выполняли 17 июня, в одном из вариантов ответов к заданию на установление соответствия ("логические пары") допустили ошибку при верстке задания;

в задании № 18 по математике, которое участники выполняли 21 июня, в пункте 3 условие о треугольнике сформулировали некорректно.

По этим случаям на заседании апелляционной комиссии УЦОКО для обеспечения объективного оценивания принято взвешенное решение в пользу участников с учетом того, какие именно ответы предоставили участники на эти задачи,

– отметили в Центре.

Также апелляционная комиссия УЦОКО приняла решение о пересчете баллов тех участников, которые выполняли задания с коротким ответом в предметных тестах по математике, физике и химии и, кроме правильного числа, указали в ответе знак процента (%).

Обратите внимание! В персональных кабинетах разместили результаты после учета изменений, определенных апелляционной комиссией, то есть эти результаты являются окончательными и не подлежат апелляции.