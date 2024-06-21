Частина учасників НМТ отримала результати тесту: де їх знайти

Більшість українських вступників уже склала національний мультипредметний тест цьогоріч. Одразу після тестування вони побачили на екранах моніторів, скільки набрали тестових балів.

Так, учасники НМТ могли визначити свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Для цього потрібно було самостійно попрацювати з відповідними таблицями.

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Де знайти результати НМТ-2024

Однак для подання документів до вишів цього недостатньо: результати учасників має опрацювати УЦОЯО. Їх розмістять у персональних кабінетах і згодом передадуть до ЄДЕБО.

Усі учасники основних сесій НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня. Проте УЦОЯО робить усе можливе, щоб очікування було не надто тривалим. Тому для учасників, які брали участь в основних сесіях НМТ до 7 червня включно, результати вже розміщено в персональних кабінетах,

– повідомили в УЦОЯО.

І звернули увагу учасників, яким потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа з результатами НМТ.

28 червня в персональному кабінеті з'явиться опція, за допомогою якої можна замовити витяг з відомостей результатів НМТ,

– уточнили в Центрі.

І порекомендували учасникам НМТ періодично заходити до своїх персональних кабінетів, щоб не пропустити важливої інформації.

Що відомо про НМТ у 2024 році

НМТ-2024 стартував раніше – у травні.

Учасники проходять перевірку знань вже із чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного – на вибір.

Обов'язковими є українська мова, математика, історія України.

Вибіркові – іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія.

Тестування триватиме у межах двох сесій: основної і додаткової.

Основна триває протягом 14 травня – 25 червня, додаткова відбудеться упродовж 11 – 19 липня.