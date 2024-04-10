Що робити вступникам, якщо повітряна тривога перерве НМТ під час основної та додаткової сесій

Завершується реєстрація на національний мультитест у 2024 році. Стати учасником цьогорічного тестування можна до 11 квітня включно.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла під час прямого ефіру, що робити вступникам, якщо через повітряну тривогу вони не зможуть скласти НМТ під час основної та додаткової сесій, передає Освіта 24.

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Що робити, якщо НМТ перерве тривога

Вакуленко зауважила, що у попередні два роки інтенсивних повітряних тривог під час тестування не було.

Якщо повітряні тривоги нетривалі, учасники після їх завершення повертаються до роботи (і мають стільки часу, скільки залишалося до початку тривоги). Якщо ж вони тривалі, пропонують прийти на додаткову сесію,

– уточнила вона.

Також повідомила, що торік понад 550 учасників не змогли скласти НМТ у межах основної сесії через повітряні тривоги або через проблеми з електроенергією. Однак змогли це зробити під час додаткової сесії.

Вакуленко також наголосила, що цьогорічним вступникам варто перш за все реєструватися на основну сесію оцінювання. Адже, за її словами, якщо абітурієнт потрапить на тривалу повітряну тривогу під час додаткової сесії, запасного варіанту для проходження НМТ від не матиме.

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Завершується реєстрація на НМТ-2024