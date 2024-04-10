Також і від того, який коефіцієнт до цього предмета застосують. Про це директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла під час прямого ефіру.

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Як працює ваговий коефіцієнт при вступі до ЗВО

Вакуленко уточнила: якщо, до прикладу, обрати спеціальність "Освітні, педагогічні науки" і проаналізувати вагові коефіцієнти до предметів необов'язкового блоку, очевидно, що краще складати на НМТ іноземної мови, біології або географії. Там коефіцієнт 0,4, а в решти предметів – 0,25.

Водночас під час вибору четвертого предмета важливо обрахувати шанси отримати високий результат. Наприклад, якщо абітурієнт ідеально знає українську літературу і складе її на 200 балів, то з коефіцієнтом 0,25 це становитиме 50 балів,

– додала очільниця УЦОЯО.

Якщо ж вступник обере високий коефіцієнт 0,4 й англійську мову, але складе її лише на 100, матиме всього 40 балів. Так, перший варіант є вигіднішим.

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А що обирати вступникам на творчі та спортивні спеціальності

Вакуленко також повідомила, що 2024 року НМТ є обов'язковим для тих, хто хоче отримати творчу або спортивну спеціальність.

Встановлено єдиний ваговий коефіцієнт за творчий конкурс: 0,6 для творчих спеціальностей та 0,25 для спортивних,

– уточнила вона.