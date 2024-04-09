Зокрема, чи успішно вони зареєструвались на тестування. Адже кільком тисячам осіб треба підкоригувати інформацію.

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Майбутнім учасникам НМТ радять перевірити стан реєстрації

За результатами оброблення реєстраційних документів понад 6000 тисяч вступників / вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої інформації та/або копій документів і не усунули недоліків.

В УЦОЯО кажуть, що здебільшого причинами надсилання такого штибу повідомлень є завантаження скриншота електронної копії документа в мобільному застосунку Дія замість сканкопії або фотокопії документа, що посвідчує особу, або завантаження копії документа, що підтверджує інформацію про освіту, що не відповідає вимогам.

Виправити помилки й повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно якнайшвидше, але не пізніше 15 квітня,

– наголошують в УЦОЯО.

Після надсилання документів на оброблення радять також заглядати до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення.

Звертаємо особливу увагу на таке: якщо вступник / вступниця не усуне недоліків, на які за результатами оброблення вказав регіональний центр оцінювання якості освіти, йому / їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ,

– резюмували у Центрі.