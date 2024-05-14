"Є спроби зламу": очільник МОН назвав виклики НМТ-2024 та уточнив, чи повернуть ЗНО

Сьогодні, 14 травня, стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту 2024 року. Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий назвав виклики, з якими можуть стикнути усі учасники цьогорічного тестування.

Посадовець зазначив, що організатори тестування врахують досвід 2023 року, зокрема щодо адекватності тестових завдань. Особливо з огляду на те, що цьогоріч випускники складатимуть аж чотири предмети.

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Чого чекати учасникам НМТ у 2024 році

Лісовий зазначив, що торік завдання на тестуванні були важкі. Але їхній рівень – однаковий для всіх. Цього року МОН врахує недоліки завдань.

Також міністр назвав одним із викликів під час тестування повітряні тривоги. У такому разі випускники повинні спуститися в укриття. Не для всіх така "перерва" є корисною.

Ми на них не вплинемо – тільки можемо зробити все необхідне для того, щоб центри, у яких проводитимуть тестування, суворо дотримувалися безпекових правил,

– уточнив посадовець.

Також, за словами міністра освіти і науки, залишається ймовірність хакерських атак ворога: дії російських кіберзлочинців спрямовані на зриви будь-яких процесів в Україні.

Є і недобропорядність: спроби зламу з метою викрасти й опублікувати результати тестів. Ми це все "відловлюємо". Такі речі насправді є всюди. Наші служби готові до нових атак і протидіятимуть усіма можливими засобами,

– зазначив очільник МОН.

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Чи може НМТ замінити ЗНО

Посадовець також розповів, що ЗНО мало свої важливі переваги. Зокрема, таким є завдання з відкритими відповідями.

Цей паперовий формат якісний і добротний. Чи повернемося ми повністю до ЗНО? Нам хотілось би перейти до ширшого спектра можливостей, щоб діти могли проявити себе – і через наявність відкритих завдань та інших складових тесту також. Я б хотів повернення до формату ЗНО,

– повідомив Лісовий.

І додав, що найімовірніше, в Україні перейдуть до певного гібридного варіанту ЗНО/НМТ. Адже, за словами міністра, у комп'ютерного тестування є ціла низка переваг. До прикладу, його можна провести за кордоном.