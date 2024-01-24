Які завдання будуть на НМТ у 2024 році

24 січня 2024, 13:11
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НМТ у 2024 році міститиме певну частку завдань ЗНО минулих років. Все ж тестові форми будуть унікальними.

Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що попри унікальність, тести можуть містити певну частку завдань, які використовували у минулі роки.

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Які тести будуть на НМТ цього року 

Вакуленко переконана, що така практика є нормальною і прийнятною. 

Тому в УЦОЯО радять майбутнім учасникам мультитесту розв'язувати завдання з минулих років.

Тренуватися і практикуватися. Нема нічого поганого в тому, що людина, яка готується, отримує вищі результати, ніж ті учасники, які не приділяють цьому належної уваги,
– заявила Вакуленко. 

Зауважимо, що тести, як були на НМТ та ЗНО протягом минулих років, можна знайти у вільному доступі у мережі. 

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Що варто знати про проведення НМТ у 2024 році 

  • У 2024 році основна сесія НМТ стартує вже у травні. 
  • Реєстрація на мультитест запланована на березень – початок квітня. 
  • Дати реєстрації повідомлять після того, як погодять графік НМТ.
  • А от конкретні дати проведення самого тестування не оприлюднять з міркувань безпеки. 
  • Учасники отримають відповідне повідомлення напередодні мультитесту у своєму електронному кабінеті. 
  • НМТ цього року міститиме 4 предмети, 3 з яких будуть обов'язковими. 
Автор: Марія Волошин