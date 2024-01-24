Які завдання будуть на НМТ у 2024 році
НМТ у 2024 році міститиме певну частку завдань ЗНО минулих років. Все ж тестові форми будуть унікальними.
Про це повідомила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І додала, що попри унікальність, тести можуть містити певну частку завдань, які використовували у минулі роки.
Дивіться також Графік проведення НМТ-2024 не оприлюднять
Які тести будуть на НМТ цього року
Вакуленко переконана, що така практика є нормальною і прийнятною.
Тому в УЦОЯО радять майбутнім учасникам мультитесту розв'язувати завдання з минулих років.
Тренуватися і практикуватися. Нема нічого поганого в тому, що людина, яка готується, отримує вищі результати, ніж ті учасники, які не приділяють цьому належної уваги,
– заявила Вакуленко.
Зауважимо, що тести, як були на НМТ та ЗНО протягом минулих років, можна знайти у вільному доступі у мережі.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Що варто знати про проведення НМТ у 2024 році
- У 2024 році основна сесія НМТ стартує вже у травні.
- Реєстрація на мультитест запланована на березень – початок квітня.
- Дати реєстрації повідомлять після того, як погодять графік НМТ.
- А от конкретні дати проведення самого тестування не оприлюднять з міркувань безпеки.
- Учасники отримають відповідне повідомлення напередодні мультитесту у своєму електронному кабінеті.
- НМТ цього року міститиме 4 предмети, 3 з яких будуть обов'язковими.