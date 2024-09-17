З яких предметів НМТ учасники отримали найбільший і найменший середній бал

Учасники НМТ 2024 року отримали найвищий середній бал з німецької мови – 152 з 200 можливих. Натомість найгірше учасники тестування цьогоріч впоралися із математикою.

З цього предмета учні отримали лише 132,5 бали. Такі дані містить оприлюднений Українським центром оцінювання якості освіти звіт за результатами проведення НМТ-2024.

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З яких предметів НМТ-2024 учасники набрали найменший і найбільший середній бал

Найвищі середні бали вступники отримали з іноземних мов: англійської – 149,1, іспанської – 148,7, французької – 148,6. На п'ятому місці за успішністю опинилась українська мова – 146,8 бала.

Загалом рейтинг предметів за середнім балом усіх учасників НМТ-2024 такий:

німецька мова – 152;

англійська мова – 149,1;

іспанська мова – 148,7;

французька мова – 148,6;

українська мова – 146,8;

біологія – 144,9;

історія України – 143,2;

географія – 143,1;

хімія – 137,8;

українська література – 136,6;

фізика – 134,7;

математика – 132,5.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко натомість розповіла, що оприлюднені показники не демонструють рівень знань цьогорічних вступників. Зокрема, через те, що тестування з деяких предметів вони обирали самостійно.

Закликаю вас ставитися до цих результатів з обачністю, адже кількість вступників, які обирали фізику і хімію надзвичайно маленька. При аналізі середніх показників слід розуміти, що це результати учасників, які зареєструвалися для проходження оцінювання та прийшли,

– зазначила вона.

За даними УЦОЯО, найбільше учасників НМТ-2024 додатковим предметом обрали англійську мову (38,5%), найменше – фізику (2,8%) та хімію (1,13%).

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Коротко про НМТ у 2024 році