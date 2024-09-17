По каким предметам НМТ участники получили наибольший и наименьший средний балл

17 сентября 2024, 11:14
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Автор: Мария Волошин

Участники НМТ 2024 года получили самый высокий средний балл по немецкому языку – 152 из 200 возможных. Но хуже всего участники тестирования в этом году справились с математикой.

По этому предмету ученики получили лишь 132,5 балла. Такие данные содержит обнародованный Украинским центром оценивания качества образования отчет по результатам проведения НМТ-2024.

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По каким предметам НМТ-2024 участники набрали наименьший и наибольший средний балл

Самые высокие средние баллы поступающие получили по иностранным языкам: английскому – 149,1, испанскому – 148,7, французскому – 148,6. На пятом месте по успеваемости оказался украинский язык – 146,8 балла.

В целом рейтинг предметов по среднему баллу всех участников НМТ-2024 таков:

  • немецкий язык – 152;
  • английский язык – 149,1;
  • испанский язык – 148,7;
  • французский язык – 148,6;
  • украинский язык – 146,8;
  • биология – 144,9;
  • история Украины – 143,2;
  • география – 143,1;
  • химия – 137,8;
  • украинская литература – 136,6;
  • физика – 134,7;
  • математика – 132,5.

Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко вместо этого рассказала, что обнародованные показатели не демонстрируют уровень знаний нынешних абитуриентов. В частности, из-за того, что тестирование по некоторым предметам они выбирали самостоятельно.

Призываю вас относиться к этим результатам с осмотрительностью, ведь количество поступающих, которые выбирали физику и химию чрезвычайно маленькая. При анализе средних показателей следует понимать, что это результаты участников, которые зарегистрировались для прохождения оценивания и пришли,
– отметила она.

По данным УЦОКО, больше всего участников НМТ-2024 дополнительным предметом выбрали английский язык (38,5%), меньше всего – физику (2,8%) и химию (1,13%).

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Коротко об НМТ в 2024 году

  • В этом году участниками мультитеста были более 283 тысяч человек.

  • Они проходили тестирование как в Украине, так и за рубежом.

  • Мультитест предусматривал проверку знаний по четырем предметам: трем обязательным и одному на выбор.

  • Тестирование проходило в рамках двух сессий: основной и дополнительной, которые длились с 14 мая по 19 июля.

  • Что интересно, ни один из участников теста не смог получить максимальный балл (200) по географии.