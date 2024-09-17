По каким предметам НМТ участники получили наибольший и наименьший средний балл

Участники НМТ 2024 года получили самый высокий средний балл по немецкому языку – 152 из 200 возможных. Но хуже всего участники тестирования в этом году справились с математикой.

По этому предмету ученики получили лишь 132,5 балла. Такие данные содержит обнародованный Украинским центром оценивания качества образования отчет по результатам проведения НМТ-2024.

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По каким предметам НМТ-2024 участники набрали наименьший и наибольший средний балл

Самые высокие средние баллы поступающие получили по иностранным языкам: английскому – 149,1, испанскому – 148,7, французскому – 148,6. На пятом месте по успеваемости оказался украинский язык – 146,8 балла.

В целом рейтинг предметов по среднему баллу всех участников НМТ-2024 таков:

немецкий язык – 152;

английский язык – 149,1;

испанский язык – 148,7;

французский язык – 148,6;

украинский язык – 146,8;

биология – 144,9;

история Украины – 143,2;

география – 143,1;

химия – 137,8;

украинская литература – 136,6;

физика – 134,7;

математика – 132,5.

Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко вместо этого рассказала, что обнародованные показатели не демонстрируют уровень знаний нынешних абитуриентов. В частности, из-за того, что тестирование по некоторым предметам они выбирали самостоятельно.

Призываю вас относиться к этим результатам с осмотрительностью, ведь количество поступающих, которые выбирали физику и химию чрезвычайно маленькая. При анализе средних показателей следует понимать, что это результаты участников, которые зарегистрировались для прохождения оценивания и пришли,

– отметила она.

По данным УЦОКО, больше всего участников НМТ-2024 дополнительным предметом выбрали английский язык (38,5%), меньше всего – физику (2,8%) и химию (1,13%).

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