По этому предмету ученики получили лишь 132,5 балла. Такие данные содержит обнародованный Украинским центром оценивания качества образования отчет по результатам проведения НМТ-2024.
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По каким предметам НМТ-2024 участники набрали наименьший и наибольший средний балл
Самые высокие средние баллы поступающие получили по иностранным языкам: английскому – 149,1, испанскому – 148,7, французскому – 148,6. На пятом месте по успеваемости оказался украинский язык – 146,8 балла.
В целом рейтинг предметов по среднему баллу всех участников НМТ-2024 таков:
- немецкий язык – 152;
- английский язык – 149,1;
- испанский язык – 148,7;
- французский язык – 148,6;
- украинский язык – 146,8;
- биология – 144,9;
- история Украины – 143,2;
- география – 143,1;
- химия – 137,8;
- украинская литература – 136,6;
- физика – 134,7;
- математика – 132,5.
Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко вместо этого рассказала, что обнародованные показатели не демонстрируют уровень знаний нынешних абитуриентов. В частности, из-за того, что тестирование по некоторым предметам они выбирали самостоятельно.
По данным УЦОКО, больше всего участников НМТ-2024 дополнительным предметом выбрали английский язык (38,5%), меньше всего – физику (2,8%) и химию (1,13%).
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Коротко об НМТ в 2024 году
В этом году участниками мультитеста были более 283 тысяч человек.
Они проходили тестирование как в Украине, так и за рубежом.
Мультитест предусматривал проверку знаний по четырем предметам: трем обязательным и одному на выбор.
Тестирование проходило в рамках двух сессий: основной и дополнительной, которые длились с 14 мая по 19 июля.
Что интересно, ни один из участников теста не смог получить максимальный балл (200) по географии.