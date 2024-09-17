З цього предмета учні отримали лише 132,5 бали. Такі дані містить оприлюднений Українським центром оцінювання якості освіти звіт за результатами проведення НМТ-2024.
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З яких предметів НМТ-2024 учасники набрали найменший і найбільший середній бал
Найвищі середні бали вступники отримали з іноземних мов: англійської – 149,1, іспанської – 148,7, французької – 148,6. На п'ятому місці за успішністю опинилась українська мова – 146,8 бала.
Загалом рейтинг предметів за середнім балом усіх учасників НМТ-2024 такий:
- німецька мова – 152;
- англійська мова – 149,1;
- іспанська мова – 148,7;
- французька мова – 148,6;
- українська мова – 146,8;
- біологія – 144,9;
- історія України – 143,2;
- географія – 143,1;
- хімія – 137,8;
- українська література – 136,6;
- фізика – 134,7;
- математика – 132,5.
Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко натомість розповіла, що оприлюднені показники не демонструють рівень знань цьогорічних вступників. Зокрема, через те, що тестування з деяких предметів вони обирали самостійно.
За даними УЦОЯО, найбільше учасників НМТ-2024 додатковим предметом обрали англійську мову (38,5%), найменше – фізику (2,8%) та хімію (1,13%).
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Коротко про НМТ у 2024 році
Цьогоріч учасниками мультитесту були понад 283 тисячі осіб.
Вони проходили тестування як в Україні, так і за кордоном.
Мультитест передбачав перевірку знань з чотирьох предметів: трьох обов'язкових і одного на вибір.
Тестування відбувалося у межах двох сесій: основної та додаткової, які тривали з 14 травня до 19 липня.
Що цікаво, жоден з учасників тесту не зміг отримати максимальний бал (200) з географії.