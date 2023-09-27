У Міносвіти розповіли, чи повернуть ЗНО

27 вересня 2023, 11:55
Читать новость на русском

У 2024 році українські випускники складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами вступатимуть до вишів.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час пресбрифінгу заявив, що про повернення до ЗНО поки не йдеться. Усе заради безпеки учасників тестування. 

Важливо Розпочнеться раніше: як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

Чому у час війни не проводять ЗНО

Так, посадовець акцентував на питанні безпеки у час повномасштабної війни. І нагадав, що формат ЗНО передбачав, що усі випускники складали в один день один предмет.

Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану це робити неможливо. НМТ – це і є ЗНО, але в іншому форматі: не предметний, а мультипредметний тест,
– зазначив Винницький. 

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак при цьому заявив, що на сьогодні у Верховній Раді реєструють спеціальний закон, який регулюватиме проведення НМТ у 2024 році.

Дивіться також Підготовка до ДПА і НМТ: де випускникам знайти найкращі курси

Що складали випускники у 2023 році

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
  • Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
Автор: Марія Волошин