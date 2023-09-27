У Міносвіти розповіли, чи повернуть ЗНО

У 2024 році українські випускники складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами вступатимуть до вишів.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час пресбрифінгу заявив, що про повернення до ЗНО поки не йдеться. Усе заради безпеки учасників тестування.

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Чому у час війни не проводять ЗНО

Так, посадовець акцентував на питанні безпеки у час повномасштабної війни. І нагадав, що формат ЗНО передбачав, що усі випускники складали в один день один предмет.

Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану це робити неможливо. НМТ – це і є ЗНО, але в іншому форматі: не предметний, а мультипредметний тест,

– зазначив Винницький.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак при цьому заявив, що на сьогодні у Верховній Раді реєструють спеціальний закон, який регулюватиме проведення НМТ у 2024 році.

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Що складали випускники у 2023 році