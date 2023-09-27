У Міносвіти розповіли, чи повернуть ЗНО
У 2024 році українські випускники складатимуть національний мультипредметний тест. За його результатами вступатимуть до вишів.
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький під час пресбрифінгу заявив, що про повернення до ЗНО поки не йдеться. Усе заради безпеки учасників тестування.
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Чому у час війни не проводять ЗНО
Так, посадовець акцентував на питанні безпеки у час повномасштабної війни. І нагадав, що формат ЗНО передбачав, що усі випускники складали в один день один предмет.
Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану це робити неможливо. НМТ – це і є ЗНО, але в іншому форматі: не предметний, а мультипредметний тест,
– зазначив Винницький.
Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак при цьому заявив, що на сьогодні у Верховній Раді реєструють спеціальний закон, який регулюватиме проведення НМТ у 2024 році.
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Що складали випускники у 2023 році
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- Основна тривала протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.