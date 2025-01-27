Цьогоріч є зміни: які завдання та теми будуть на НМТ з історії України

У 2025 році учасники національного мультипредметного тесту проходитимуть перевірку знань з чотирьох предметів. Три будуть обов'язковими та один – на вибір.

Історія України буде одним із обов'язкових предметів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Які теми будуть на НМТ-2025 з історії України

Зміст завдань відповідатиме програмі ЗНО з історії України й цьогоріч охоплюватиме вже всі теми, що стосуються історії України від найдавніших часів до подій початку ХХІ століття. А саме:

Вступ до історії України;

Стародавня історія України;

Русь-Україна (Київська держава);

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала;

Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XІV – першій половині XVІ століття. Кримське ханство;

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття;

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII століття.;

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття.;

Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. XVII століття.;

Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII століття;

Українські землі в другій половині XVIII століття;

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття;

Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX століття;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX століття;

Культура України в другій половині XIX – на початку XX століття;

Українські землі у складі Російської імперії в 1900 – 1914 століття;

Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900 – 1914 століття;

Україна в роки Першої світової війни;

Початок Української революції;

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;

Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;

Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;

Україна в роки Другої світової війни;

Україна в перші повоєнні роки;

Україна в умовах десталінізації;

Україна в період загострення кризи радянської системи;

Відновлення незалежності України;

Становлення України як незалежної держави;

Творення нової України.



Які теми та завдання будуть на НМТ з історії України у 2025 році / УЦОЯО

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Які завдання будуть на НМТ з історії України

Тест з історії України міститиме 30 завдань різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання);

на встановлення правильної послідовності (3 завдання);

з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).

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Завдання з історії України оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховуватимуть за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, у завданнях на послідовність:

по 3 тестових бали, якщо правильно вказати послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);

по 2 тестових бали, якщо правильно вказати о першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);

по 1 тестовому балу, якщо правильно вказати або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);

по 0 тестових балів, якщо неправильно вказати першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів.

Важливо! За виконання завдань з історії України можна буде отримати від 0 до 54 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники / учасниці тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть в рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.