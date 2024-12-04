Визначили дати та формат проведення НМТ-2025

Міністерство освіти і науки України визначило дати проведення національного мультипредметного тесту в 2025 році. Формат НМТ при цьому залишать незмінним.

Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Коли буде НМТ у 2025 році

Вступні іспити до вишів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання відбуватимуться з 14 травня до 25 липня.

Під час іспиту учасник виконуватиме тести з 4 предметів. Три будуть обов'язковими для всіх вступників:

українська мова;

математика;

історія України.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Четвертий предмет можна буде обрати самостійно з переліку таких предметів:

українська література;

географія;

біологія;

хімія;

фізика;

іноземна мова.

Формат НМТ залишається незмінним: спочатку протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики, а після 20-хвилинної перерви продовжать тест, виконуючи завдання з історії України та предмета за вибором.