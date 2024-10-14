Освітній комітет Ради надав рекомендації щодо проведення НМТ у 2025 році

В Освітньому комітеті Верховної Ради надали рекомендації щодо проведення національного мультитесту у 2025 році. Нардепи радять організувати НМТ за моделлю минулого року.

При цьому рекомендують мультитест прирівняти до вступних випробувань, як і було до цього. Про це повідомили у профільному комітету ВРУ.

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Як відбуватиметься НМТ у 2025 році

Рішення народні обранці ухвалили під час засідання підкомітету з питань вищої освіти. Так, рекомендували ухвалили за основу та в цілому проєкт закону № 12053 про державну підсумкову атестацію і вступну кампанію 2025 року.

Зверніть увагу! Як відбувався національний мультитест у 2024 році – усі деталі розповіла в інтерв'ю 24 Каналу директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Текст доступний за посиланням.

Відповідно до документа вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти включають тестування з таких обов'язкових навчальних предметів:

українська мова;

математика;

історія України;

А також – навчального предмета на вибір з переліку таких:

іноземна мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

українська література.

Конкурсний відбір на навчання здійснюватимуть за результатами вступних випробувань 2022 – 2025 років.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зауважимо, що ухвалення законопроєкту дозволить Міністерству освіти і науки затвердити Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, яким керуватимуться заклади освіти при прийомі вступників на навчання.