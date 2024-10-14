Освітній комітет Ради надав рекомендації щодо проведення НМТ у 2025 році
Джерело:Освітній комітет Веховної Ради
В Освітньому комітеті Верховної Ради надали рекомендації щодо проведення національного мультитесту у 2025 році. Нардепи радять організувати НМТ за моделлю минулого року.
При цьому рекомендують мультитест прирівняти до вступних випробувань, як і було до цього. Про це повідомили у профільному комітету ВРУ.
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Як відбуватиметься НМТ у 2025 році
Рішення народні обранці ухвалили під час засідання підкомітету з питань вищої освіти. Так, рекомендували ухвалили за основу та в цілому проєкт закону № 12053 про державну підсумкову атестацію і вступну кампанію 2025 року.
Зверніть увагу! Як відбувався національний мультитест у 2024 році – усі деталі розповіла в інтерв'ю 24 Каналу директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Текст доступний за посиланням.
Відповідно до документа вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти включають тестування з таких обов'язкових навчальних предметів:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
А також – навчального предмета на вибір з переліку таких:
- іноземна мова;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- українська література.
Конкурсний відбір на навчання здійснюватимуть за результатами вступних випробувань 2022 – 2025 років.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Зауважимо, що ухвалення законопроєкту дозволить Міністерству освіти і науки затвердити Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, яким керуватимуться заклади освіти при прийомі вступників на навчання.
- Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що тести з історії України, які складатимуть під час національного мультитесту у 2025 році випускники, змінять. Зокрема, доповнять завданнями з історії Руси-України. Детальніше читайте за посиланням.