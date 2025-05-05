Чи зупинять проведення НМТ у разі повітряної тривоги

Якщо під час проведення національного мультипредметного тесту в Україні лунатиме повітряна тривога, іспити призупинятимуть. Час проходження тестування при цьому зупинятимуть.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в ефірі телеканалу "Київ 24". Під час тривоги учасники мають взяти найнеобхідніше й негайно спуститися в укриття.

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Як діяти учасникам НМТ у разі оголошення тривоги

Тестування поновлять лише після закінчення загрози. Якщо тривога затягнеться на 2,5 години і більше, учасникам НМТ запропонують скласти іспит під час додаткової сесії.

Досвід попередніх років показує, що якщо є така технічна можливість, то більшість вступників хочуть завершити тест у той самий день, навіть після тривалої тривоги. Усе залежить від ситуації на місці,

– зауважила Вакуленко.

Зауважимо, що основна сесія НМТ стартує вже 14 травня. Учасники основної сесії тестування зможуть завантажити запрошення на тестування з 4 до 7 травня у своїх персональних кабінетах.

В УЦОЯО також розповіли, що на локаціях складання тестування будуть місця для особистих речей. Смартфони, смартгодинники, воду та їжу учасники залишатимуть там. Пити воду можна будь-коли, але не біля комп'ютера.

Вакуленко також радить не шукати завдання у соцмережах. Тести будуть індивідуальні та не повторюватимуться.

Для допуску до тестування треба мати документ, що посвідчує особу, і сертифікат учасника НМТ. Усе інше – окрім ручки, води та перекусу – нададуть на місці.

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