Чи зупинять проведення НМТ у разі повітряної тривоги
- Національний мультипредметний тест (НМТ) в Україні призупинятимуть у разі повітряної тривоги.
- Тестування буде продовжено після закінчення загрози.
- Учасникам НМТ, якщо тривога триватиме понад 2,5 години, запропонують скласти тест на додатковій сесії.
Якщо під час проведення національного мультипредметного тесту в Україні лунатиме повітряна тривога, іспити призупинятимуть. Час проходження тестування при цьому зупинятимуть.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільниці Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в ефірі телеканалу "Київ 24". Під час тривоги учасники мають взяти найнеобхідніше й негайно спуститися в укриття.
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Як діяти учасникам НМТ у разі оголошення тривоги
Тестування поновлять лише після закінчення загрози. Якщо тривога затягнеться на 2,5 години і більше, учасникам НМТ запропонують скласти іспит під час додаткової сесії.
Досвід попередніх років показує, що якщо є така технічна можливість, то більшість вступників хочуть завершити тест у той самий день, навіть після тривалої тривоги. Усе залежить від ситуації на місці,
– зауважила Вакуленко.
Зауважимо, що основна сесія НМТ стартує вже 14 травня. Учасники основної сесії тестування зможуть завантажити запрошення на тестування з 4 до 7 травня у своїх персональних кабінетах.
В УЦОЯО також розповіли, що на локаціях складання тестування будуть місця для особистих речей. Смартфони, смартгодинники, воду та їжу учасники залишатимуть там. Пити воду можна будь-коли, але не біля комп'ютера.
Вакуленко також радить не шукати завдання у соцмережах. Тести будуть індивідуальні та не повторюватимуться.
Для допуску до тестування треба мати документ, що посвідчує особу, і сертифікат учасника НМТ. Усе інше – окрім ручки, води та перекусу – нададуть на місці.
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