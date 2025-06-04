Не забудьте: що має мати і зробити учасник НМТ перед складанням тестування

Зараз тривають основні сесії НМТ у 2025 році. Учасникам при цьому варто наперед ознайомитися із переліком того, що варто взяти із собою у центр складання тестування.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Зокрема, варто перевірити, чи ви отримали доступ до персонального кабінету.

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Про що мають пам'ятати учасники НМТ-2025

Також не забудьте глянути, чи всі документи, потрібні для допуску до тимчасового екзаменаційного центру, у вас є. При цьому заздалегідь завантажте сертифікат учасника НМТ та запрошення з персонального кабінету. Якщо є можливість, роздрукуйте їх.

Зверніть увагу! Для допуску до ТЕЦ учасник обов'язково повинен мати із собою сертифікат та документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина для виїзду за кордон тощо).

Вхід до персонального кабінету можливий через застосунок Дія або шляхом уведення особистих даних (РНОКПП та номера документа, що посвідчує особу). Обов'язково перевіряйте правильність введеної інформації.

Також в УЦОЯО нагадали деякі особливості входу до персонального кабінету залежно від документа, за яким учасник реєструвався:

у ID-картці немає серії, тому відповідне поле залишайте порожнім;

серію та номер закордонного паспорта уводьте в одному полі;

правильно вибирайте тип документа, за яким реєструвалися;

якщо під час реєстрації ви встановили пароль – уводьте його уважно.

Якщо ви забули пароль, відновити доступ до персонального кабінету можна через опцію "Що робити, якщо Ви створили, але забули власний пароль?". Вона розміщена безпосередньо під полем для введення.

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